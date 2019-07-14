В Петербурге прошёл митинг КПРФ за честные выборы

На нем депутат Госдумы Владимир Бортко призвал сняться с губернаторских выборов других кандидатов, чтобы оставить временного градоначальника Александра Беглова в бюллетене одного. О том, как прошла акция, рассказывает наш корреспондент из Северной столицы Иван Штейнерт.

Митинг начался на площади Ленина в полдень. По оценкам журналистов, на акции собралось около 400 человек. Хоть формально она была посвящена нарушениям на муниципальных выборах, во время выступления депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко высказался и о выборах губернаторских. По мнению политика, уже сейчас власти готовят на них фальсификации, устраивая большое количество избирательных участков за пределами города. Дело в том, что организовать наблюдение на них крайне проблематично. В том случае, если власти все-таки не откажутся от этой идеи, Бортко призвал других зарегистрированных кандидатов – Надежду Тихонову от «Справедливой России» и Михаила Амосова от «Гражданской платформы» – сняться с выборов. В то же время участники митинга потребовали «прекратить травлю» коммуниста Павла Грудинина, который баллотировался на пост президента России в прошлом году. Ранее суд решил, что в ходе бракоразводного процесса бывшая жена Грудинина должна получить две трети совместного имущества. Речь идёт в том числе и об акциях совхоза имени Ленина.

Накануне митинг в поддержку Грудинина прошел и в столице. Организаторы заявили, что на акции присутствовало около семи тысяч человек.