Акция у Мосгоризбиркома может стать бессрочной и круглосуточной. Во всяком случае, независимый кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь уже заявила «Эху Москвы» о намерении разбить здесь палатку. Таким образом, она собирается добиваться регистрации на выборах в Мосгордуму. Сюда же доставляются специальные коврики, на которых можно сидеть и лежать.

Как передал корреспондент «Эха Москвы», одного из тех, кто принес «пенки», задержала полиция. Другие независимые кандидаты ранее призвали устраивать ежедневные акции на Трубной площади за допуск их к выборам.

К избирателям, отдавшим подписи за выдвижение Дмитрия Гудкова, пришли полицейские. Сотрудники попросили граждан заявить, что они не отдавали свои подписи за этого кандидата. Об этом «Эху Москвы» рассказал сам Дмитрий Гудков.

Он уверен, что полиция оказывает давление на избирателей. Политик предполагает, что после этих действий у окружного избиркома будет больше оснований для недопуска кандидатов на выборы. Заседание комиссии пройдет во вторник.