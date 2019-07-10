Избиратели Дмитрия Гудкова жалуются на то, что им звонят из уголовного розыска и интересуются, действительно ли они поставили подписи в поддержку своего кандидата. Сам Гудков, который намерен баллотироваться в Мосгордуму в качестве самовыдвиженца, считает это прямым давлением на избирателей.

К избирателям, отдавшим подписи за выдвижение кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова, пришли полицейские. Сотрудники попросили граждан заявить, что они не отдавали свои подписи за этого кандидата. Об этом сам Гудков рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«К нам сегодня приехал один из муниципальных депутатов, которому звонили избиратели и рассказали, что приходили полицейские – это был участковый, а второй представился из Московского уголовного розыска. Они спрашивали избирателей — ставили ли подпись за Гудкова, если не ставили, то они бы хотели, чтобы граждане об этом письменно заявили», — рассказал политик.

По словам Д.Гудкова, его штаб информирует всех избирателей, предупреждая о подобных случаях, столкнувшиеся же с подобным давлением, сказал политик, могут обратиться в колл-центр его штаба.

Д.Гудков уверен, что полиция оказывает давление на избирателей. Политик предполагает, что после этих действий у окружного избиркома будет больше оснований для недопуска кандидатов на выборы.

«Нам кажется, что их задача — найти людей или сделать им предложение, от которого они не могут отказаться, чтобы они признались в том, что подписи за меня не давали», — подчеркнул он.

Заседание комиссии пройдет во вторник.