Европейская спутниковая система навигации Galileo сломалась

Она не работает уже несколько дней.

Навигационная система Galileo работает по принципу американской GPS или российской ГЛОНАСС. В ее орбитальную группировку входят 26 спутников, 22 из них рабочие. Однако все они ранее перешли в статус «не используются по целевому назначению». Центр услуг Galileo на своем сайте оповестил о том, что пользователи пока не смогут получать сигналы от навигационной системы из-за сбоя. По данным тематического портала insidegnss.com, он произошел из-за проблем с комплексом точного времени, расположенным в Италии. Между тем, пользователей предостерегли от использования навигационных сигналов со спутников для определения местоположения. Согласно информации, размещенной на сайте оператора проекта, функционировать система перестала еще в середине недели. Когда проблему удастся устранить, пока неизвестно. insidegnss со ссылкой на источник ранее писал о том, что восстановить работу должны до конца выходных.

Спутниковую навигацию Galileo разрабатывали и финансировали страны Евросоюза. Такие глобальные системы также работают в США, России и Китае.