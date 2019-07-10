Власти Петербурга потребовали справку о том, что Борис Стругацкий был писателем

Она понадобилась для установки мемориальной доски на доме, где он жил. О неожиданных бюрократических препонах расскажет наш питерский корреспондент Иван Штейнерт.

Петербургский комитет по культуре попросил предоставить справку о том, что Борис Стругацкий был писателем. Такое требование выдвинули к инициативной группе, которая занимается созданием памятного знака. Активистов такая просьба удивила, рассказал «Эху Москвы» депутат городского парламента Борис Вишневский.

«Когда выяснилось, что нужна справка о том, что Борис Стругацкий был писателем, честно говоря, мы слегка оторопели. Нам-то казалось, что это общеизвестный факт не только для российской, но и для мировой литературы», – сказал Вишневский.

Вишневский добавил, что в Союзе писателей Санкт-Петербурга уже согласились выдать соответствующую справку. Между тем, в комитете по культуре изданию «Деловой Петербург» пояснили, что такая процедура прописана в законе.

«Применительно к выдающимся личностям требования об обосновании кажутся смехотворными и, возможно, даже оскорбительными. Но эти требования нужны, чтобы исключить ошибки», – заявили в Смольном.

Напомним, мемориальную доску Борису Стругацкому планируют установить на доме 4 по улице Победы – там писатель прожил много лет. Эскиз доски уже готов, сейчас решается вопрос о том, кто оплатит её изготовление.

Борис Стругацкий в соавторстве со своим братом Аркадием Стругацким написал десятки произведений, ставших классикой мировой научной фантастики. Он скончался в 2012-ом году.