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18:02, 14 июля 2019

Сотни москвичей собрались в центре Москвы, чтобы потребовать допуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму

Сотни москвичей собрались сегодня в центре Москвы, чтобы потребовать допуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Несанкционированная властями акция началась в Новопушкинском сквере и переместилась к зданию мэрии.

Начало встречи независимых кандидатов со сторонниками было запланировано на 14 часов, и к этому времени в Новопушкинском сквере собралось около тысячи человек. Перед ними по очереди выступили кандидаты в депутаты, включая Дмитрия Гудкова, Любовь Соболь и других. Каждый из них пожаловался на отказ московского избиркома регистрировать их под предлогом превышения доли бракованных подписей избирателей. Впрочем, организаторы акции обошлись без долгих речей в том числе из-за отсутствия звукоусиливающей аппаратуры. Спустя примерно полчаса Илья Яшин призвал всех пойти к мэрии.

После выступления Яшина люди двинулись по обеим сторонам Тверской улицы к зданию мэрии. Вдоль проезжей части тут же выстроились сотрудники полиции, к городской администрации подогнали несколько автозаков, но в происходящее силовики не вмешивались. Тем временем участники акции, скандируя «Это наш город!», «Допускай!» и «Собянина в отставку», довольно быстро добрались до мэрии и там выступление кандидатов повторилось.

Яшин призвал собравшихся символически постучать в двери здания. После этого часть людей сочла акцию завершенной и стала расходиться, но не прошло и десяти минут, как Соболь призвала идти уже к зданию Мосгоризбиркома. Собравшиеся горячо ее поддержали и двинулись дальше по Тверской, чтобы затем свернуть в один из переулков, где и расположена комиссия.

Участники акции, перешедшие к зданию Мосгоризбиркома, пока остаются там, но постепенно расходятся.

На сегодняшний день, как передает РИА, Мосгоризбирком официально отказал в регистрации девяти кандидатам в Мосгордуму. Между тем, независимые кандидаты жалуются, что подписные листы в их поддержку в массовом порядке бракуются, что может служить основанием к регистрации. По закону, Мосгоризбирком должен проверить подписи избирателей и сформировать списки кандидатов до 16 июля.



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