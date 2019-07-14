США подготовили пакет санкций против Турции из-за приобретения страной российских систем С-400

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В чем именно будут заключаться ограничительные меры, агентство не уточняет. Санкции еще должен будет одобрить президент США Дональд Трамп. О них будет объявлено в конце ближайшей недели. Турция стала первой страной НАТО, купившей С-400. Первая партия комплексов поступила в Анкару 12 июля. На сегодняшний день, по сведениям РБК, комплектующие к С-400 доставили уже семь российских военно-транспортных борта.