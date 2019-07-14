Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов не может встретиться с участниками акции, которая проходит у здания ведомства. Независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы при поддержке простых москвичей требуют допустить их к выборам. Как заявил политику Илье Яшину представитель Горбунова, он сейчас на даче, на своем огороде. Как передает МБХ медиа, в ответ собравшиеся стали скандировать «Мы – важнее картошки!». Яшин призвал собравшихся быть готовыми оставаться у Мосгоризбиркома долгое время.