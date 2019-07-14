В Азербайджане на туристов упала ветвь 500-летнего дерева

40-метровый платан, который был посажен еще 1530 году, находится во дворе Ханского дворца в городе Шеки. Это популярное туристическое место, и сегодня днем, когда произошло ЧП, на территории также было много людей. Ветвь диаметром полметра отломилась от дерева и рухнула прямо на посетителей дворца. Очевидцы вскоре опубликовали в интернете запись, сделанную сразу после инцидента. На ней видно, что некоторые пострадавшие лежат на земле, у кого-то течет кровь, люди пытаются оказать первую помощь тем, кто получил травмы. Известно, что среди них двое россиян, им госпитализация не потребовалась. В российском посольстве в Баку заявили о том, что держат ситуацию на контроле. Всего за помощью обратились 19 человек. По данным Минздрава, четверо из них находятся в тяжелом состоянии и помещены в реанимационное отделение. Из столицы в Шеки направили опытных врачей.

Происшествие находится под особым контролем президента Азербайджана Ильхама Алиева. Обстоятельства инцидента должны установить генпрокуратура, МЧС и Министерство природных ресурсов.