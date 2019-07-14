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16:30, 14 июля 2019

Несколько сотен активистов остаются у здания Мосгоризбиркома

Участники акции требуют допуска всех независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь уже заявила, что не уйдет отсюда, пока с ней и с другими независимыми кандидатами не встретится глава избиркома Валентин Горбунов. При этом она призвала собравшихся к бессрочной акции протеста. Между тем, официальных жалоб от кандидатов в Мосгордуму в ЦИК не поступало. Во всяком случае, так в эфире РБК утверждал член комиссии Сергей Сироткин.

Между тем, независимые кандидаты в Мосгордуму, начиная с понедельника, будут проводить ежедневные акции протеста на Трубной площади с требованием допустить их на выборы. Об этом на митинге возле мэрии заявил политик Илья Яшин.



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