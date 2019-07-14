Сборная России вышла в финал волейбольной Лиги Наций

Тренер российской команды финн Томас Самельвуо пошел на тактическую хитрость. Команда обеспечила себе выход в полуфинал и он выставил резервный состав в ничего не значащем матче с американцами. Полякам же пришлось играть в группе на полную силу. Игру с чемпионами мира наша команда контролировала от начала и до конца, за исключением отрезка во второй партии, когда соперники распорядились неожиданно появившейся у них инициативой. Наши волейболисты переиграли американцев в нападению. Диагональный Виктор Полетаев реализовал почти 70 процентов атак. Доигровщики Егор Клюка и Дмитрий Волков были близки к пятидесяти процентам, что является гроссмейстерским показателем. Во втором полуфинале американцы, уступая сборной Бразилии, сумели сравнять счет и победили на тай-брейке 3-2

Финал Лиги Наций состоится сегодня ночью. Матч начнется в два часа. Его покажет канал Матч ТВ