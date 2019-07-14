В Мосгоризбиркоме заявили об отсутствии предвзятости к оппозиционным кандидатам

Они обвиняли комиссии в нарушениях при проверке подписных листов, целью которых является недопуск независимых политиков к выборам в Мосгордуму.

Сотрудники избирательных комиссий «относились ко всем одинаково» — «вне зависимости от ярлыков, которые навешены на кандидатов», заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Он подчеркнул, что подписи забраковали как у независимых, так и у тех, кого называют провластными претендентами в Мосгордуму. Горбунов также утверждает, что всем кандидатам предоставили равные условия для сбора подписей. Глава Мосгоризбиркома призвал недовольных результатами проверки подписей работать с окружными комиссиями, приходить на заседания и отстаивать свою позицию, а в случае несогласия с отказам в регистрации на выборах – подавать в суд. Известно, что уже у нескольких оппозиционных кандидатов было выявлено недопустимое количество брака в подписях, а значит, их могут не зарегистрировать на выборах. Последней стала юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовб Соболь. Она объявила голодовку, а глава Мосгоризбиркома обвинил ее в том, что таким образом политик оказывает давление на комиссии.

Окончательные решения по регистрации кандидатов будут приниматься во вторник.