ОБСЕ призывают украинские власти расследовать обстоятельства обстрела редакции телеканала «112 Украина» в Киеве

Необходимо привлечь виновных к ответственности, — сказал представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Он считает случившееся недопустимым актом запугивания. Здание телеканала «112 Украина» обстреляли в ночь на субботу. Ранее телеканал получил угрозы в связи с планами показать фильм Оливера Стоуна о событиях на Украине. «112 Украина» также связывают с лидером партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктором Медведчуком, который является кумом Владимира Путина.