Акция с требованием допустить к выборам в Мосгордуму оппозиционных кандидатов завершилась у московской мэрии

Акция с требованием допустить к выборам в Мосгордуму оппозиционных кандидатов завершилась несколько минут назад у московской мэрии. Часть собравшихся пошли в сторону Мосгоризбиркому, — передает корреспондент «Эха Москвы». При этом, проходя мимо входа в мэрию, многие участники стучали во входные двери. Люди договорились вновь собраться завтра вечером на Трубной площади. До этого в Новопушкинском сквере началась встреча кандидатов с избирателями.

Организаторы мероприятия говорили, что собирались обсудить предстоящий отказ в регистрации многим участникам этой кампании. Один из них – член политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин – сказал, что работники избиркомов ищут любой повод для отказа.

Митрохин подчеркнул, что, по его мнению, сегодняшняя акция проходит в рамках закона. Власти Москвы ранее предупреждали, что считают ее несогласованной.

Кандидат в Мосгордуму Илья Яшин на встрече с избирателями призвал продолжить ежедневные акции протеста около здания мэрия Москвы, — сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

Сегодня встреча кандидатов в Мосгордуму с избирателями, которая началась на территории Новопушскинского сквера, переместилась к зданию мэрии столицы, к которой присоединилось несколько тысяч человек. На встрече один из кандидатов Илья Яшин призвал собравшихся москвичей участвовать в ежедневных акциях протеста против нарушений при регистрации подписей кандидатов.

«Нарушения при регистрации кандидатов на выборы в Мосгордуму носят регулярный и массовый характер. Так администрация Москвы намеренно провоцирует горожан на проведение акций массового недовольства», — такое мнение высказал на встрече лидер московских коммунистов, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

«Мы требуем соблюдение наших прав. Все, что происходит в Мосгоризбиркоме, это все идет от мэрии столицы. Мы пришли требовать, чтобы допустили всех наших кандидатов», — заявил на встрече юрист ФБК Иван Жданов.

Акция с требованием допустить к выборам в Мосгордуму оппозиционных кандидатов завершилась несколько минут назад у московской мэрии. Часть собравшихся пошли в сторону Мосгоризбиркому.