Москва, по некоторым данным, окончательно отказалась поднимать на переговорах с Токио территориальный вопрос. У этого есть несколько причин, — пишет японская пресса.

Российская сторона отказалась даже обсуждать саму возможность передачи двух из четырех южнокурильских островов японцам. Об этом со ссылкой на свои источники, близкие к переговорам, пишет информационное агентство «Киодо». По их причин для отказа было две. Во-первых, опасения традиционно вызывает альянс Японии с Соединенными Штатами. Эти отношения называли проблемой еще в Советском Союзе. Считается, что мирный договор не подписан, поскольку в Москве боялись появления на этих островах американских военных.



Во-вторых, это возможная негативная реакция на передачу Курил со стороны граждан России. Источники японского агентства утверждают, что отказ от этих территорий может значительно ударить по рейтингу действующей власти. Основания для таких опасений есть. Отношение россиян к передаче островов в минувшем январе изучал ВЦИОМ. По их данным против этой идеи выступают 77 процентов опрошенных.

Пока официально это сообщение японского агентства не комментировали ни в Москве, ни в Токио.