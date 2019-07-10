Часть собравшихся на встречу с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму двинулась из Новопушкинского сквера к мэрии. С призывом к этому к людям обратился один из участников выборной кампании, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин.

Городские власти предупреждали, что будет считать эту акцию несогласованной, однако, в начале мероприятия признаков усиления мер безопасности корреспонденты «Эха» не наблюдали.