Комитет по культуре: В ситуации с требованием справки о том, что Стругацкий был писателем, виноваты члены Заксобрания

В ситуации с требованием справки о том, что Борис Стругацкий был писателем, виноваты члены Заксобрания города, — говорят в комитете по культуре Петербурга. Именно они приняли семь лет назад закон «О мемориальных досках», где есть соответствующий пункт. Он требует копии архивных документов, которые подтверждают достоверность события или заслуги выдающейся личности, — приводит позицию чиновников издание «Фонтанка». Ранее депутат Заксобрания и член фракции «Яблоко» Борис Вишневский сказал «Эху», что в городской администрации для установки мемориальной доски Борису Стругацкому, от него потребовали справку о том, что тот был писателем.