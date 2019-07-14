Уже седьмой самолет доставил сегодня в Турцию партию российских комплексов С-400

Зенитно-ракетную систему передадут Анкаре в рамках договора, — напомнили в министерстве обороны России. В свою очередь, США предупреждали турецкое руководство о последствиях такого шага. Вашингтон уже приостановил поставки своему союзнику по НАТО истребителей Ф-35, а также пообещал ввести против Турции санкции. Как передает агентство Блумберг, вполне вероятно, о мерах против Анкары будет объявлено на следующей неделе.