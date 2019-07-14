Стычки протестующих с полицией произошли в Гонконге

Сегодня акция проходит не в центре города, а в одном из районов на окраине. Наблюдатели говорят о нескольких тысячах участников демонстрации. Как пишет местная газета South China Morning Post, протестующие начали бросать дорожные конусы и бутылки в полицию. В ответ силы безопасности применили слезоточивый газ. Протесты в Гонконге не стихают уже больше месяца. Они начались, когда власти попытались принять закон об экстрадиции жителей автономии в Китай и не прекратились даже после того, как администрация отказалась от своих планов.