Центризбирком не получал жалоб от кандидатов в Мосгордуму

У центральной комиссии претензий к коллегам из Мосгоризбиркома нет. По словам зампреда ЦИК Николая Булаева, все, что они получили – это обращения без каких-либо аргументов со стороны претендентов на участие в выборах, — передает агентство Интерфакс. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в свою очередь сказал, что кандидаты, которых не зарегистрируют, имеют право обжаловать это решение в суде. Он также подчеркнул, что окружные комиссии при проверке подписных листов забраковали документы не только у оппозиционных, но и у про-властных участников выборов.