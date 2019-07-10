Часть собравшихся сегодня на встречу с кандидатами в Мосгордуму намерены идти из Новопушкинского сквера к мэрии

Об этом сообщает наш корреспондент. Всего по оценкам очевидцев сейчас в центре столицы собрались до двух тысяч человек. Участники выборной кампании объявили о том, что хотят поговорить о предстоящем массовом отказе в регистрации. По сведениям представителя оппозиционных сил, многих кандидатов не допустят из-за большого количества признанных недействительными подписей.

Как передает корреспондент «Эха», сейчас в районе сквера дежурит небольшое количество полицейских. Ограждений нет. Также не видно автобусов МВД и автозаков. Ранее городские власти предупредили, что будут считать эту встречу неразрешенной акцией.