Гран-при Формулы-1 пройдет сегодня в Великобритании

С первого места будет стартовать пилот Мерседеса Валттери Боттас, россиянин Даниил Квят на квалификации показал 17-й результат.

Поул-позицию на Гран-при Формулы-1 Великобритании завоевал финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Его коллега по команде и действующий чемпион Льюис Хэмилтон на стартовой решетке будет вторым, причем уступил он лидеру всего лишь 6 тысячных секунды. Тройку лидеров замыкает пилот «Феррари» Шарль Леклер. Россиянин Даниил Квят не смог пройти во второй сегмент квалификации и показал лишь 17-е время, с этой позиции он и отправится в гонку. А вот его напарник Александр Албон будет стартовать 9-м. Если говорить о прогнозах, то стоит взглянуть на статистику — с 2015 года на «домашней» гонке побеждал Хэмилтон. Хотя этап Формулы-1 на трассе в Силверстоуне можно назвать «домашним» для целого ряда команд, так что результаты квалификации имели весомое значение. Команда «Феррари» изначально говорила, что трасса в Силверстоуне не слишком подходит для ее машин, да и квалификационные заезды показали, что команда из Маранелло, скорее всего, на шаг позади «Мерседеса».

Следующий Гран-при Формулы-1 пройдет 28 июля в Германии.