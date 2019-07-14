Почти 20 человек пострадали в результате инцидента на территории дворца шекинских ханов в Азербайджане

Почти 20 человек, в том числе туристы, пострадали в результате инцидента на территории дворца шекинских ханов в Азербайджане. На людей упала ветка дерева, которому около полутысячи лет, — рассказали в азербайджанском Минздраве. Состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое. Дворец ханов расположен в городе Шеки на севере Азербайджана. Он входит в состав историко-архитектурного заповедника.