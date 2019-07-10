Жильцы одного из общежитий министерства обороны пикетируют здание ведомства на Фрунзенской набережной

Жильцы одного из общежитий министерства обороны пикетируют в эти минуты здание ведомства на Фрунзенской набережной. Люди вышли, потому что их выселяют из комнат, несмотря на обещания разных военных чинов, — сказала «Эху» одна из участниц пикета Анастасия Кот.

Анастасия Кот добавила, что все происходящее выходит за любые рамки закона и морали. В целом, акция, как передает наш корреспондент, проходит без происшествий.