осгоризбирком обвинил в попытке давления одного из кандидатов – юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь

Мосгоризбирком обвинил в попытке давления одного из кандидатов – юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. По мнению главы комиссии Валентина Горбунова, это выражается в том, что она объявила голодовку в знак протеста против недопуска к выборам. По словам Горбунова, все кандидаты, которым не хватает подписей для регистрации, могут прийти на заседание окружных избиркомов и доказывать свою правоту.