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13:30, 14 июля 2019

Китайская компания Huawei планирует масштабные сокращения в своей дочерней компании в США

Как пишет газета Wall street journal, речь может идти об увольнении нескольких сотен сотрудников исследовательской лаборатории. Некоторых из них уже предупредили о решении руководства, другим из числа граждан Китая предложили вернуться на родину. Представители Huawei пока отказываются от комментариев. Компания оказалась в черном списке американского министерства торговли в середине мая. Вашингтон обвиняет ее в сотрудничестве с китайской разведкой, слежке за клиентами и промышленном шпионаже. В Huawei обвинения отвергают.



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