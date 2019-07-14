В Российской футбольной Премьер Лиге сегодня пройдут три матча

Волею календаря первый тур не свел лицом к лицу принципиальных соперников или же земляков. Тем не менее упорная борьба имела место практически повсеместно.

Не удивительно, если Крылья Советов сегодня дадут бой столичному ЦСКА. По крайней мере, реабилитироваться за разгром в последнем матче минувшего Чемпионата подопечные Миодрага Божевича просто обязаны.

Еще более суровое испытание выпало на плечи ФК Тамбов. Дебютант Премьер Лиги стартует в Чемпионате матче против действующего Чемпиона Зенита. Да еще на выезде.

Завершают игровой день Ахмат и ФК Краснодар. Грозненцы в последнее время очки у быков отнимают регулярно.

Завершается первый тур завтра в Москве матчем между Локомотивом и казанским Рубином.