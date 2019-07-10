В Петербурге для установки мемориальной доски Борису Стругацкому чиновники потребовали справку о том, что он писатель. Об этом «Эху» рассказал депутат Заксобрания города, член фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

Вишневский рассказал, что уже есть эскиз мемориальной доски, выбрано место, практически решен вопрос с оплатой изготовления, а справку затребовали в городском комитете по культуре. Мемориальную доску хотят повесить на доме, где жил Борис Стругацкий. Борис Стругацкий скончался 7 лет назад.