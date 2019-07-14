Иммиграционная полиция США по приказу Трампа начинает массовые рейды с целью ареста нелегальных эмигрантов

Иммиграционная полиция США сегодня, по приказу Дональда Трампа, начинает массовые рейды с целью ареста нелегальных эмигрантов. Параллельно с этим в городах, в которые нагрянут федеральные власти, в эти выходные проходят многотысячные акции протеста.

Рейды иммиграционный и таможенной полиции США запланированы в десяти городах страны — Атланте, Балтимре, Чикаго, Денвере, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Сан-Франциско, а также Новом Орлеане и Хьюстоне — но в последних двух рейды пришлось отложить из-за наводнения от тропического шторма Барри.

Дональд Трамп, по чьему приказу и проводятся рейды, заявлял, что полиция «начнет процесс выдворения миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно попали на территорию США». Но операционные и логистические ограничения, а также рекомендации и.о. главы департаменты национальной безопасности сократили план арестов до двух тысяч человек — что составляет две десятых процента от миллиона нелегальных эмигрантов в США, подлежащих депортации. Мэры Сан-Франциско, Атланты, Чикаго, Нью-Йорка, Денвера проинструктировали местные правоохранительные органы не сотрудничать с офицерами иммиграционной полиции. В знак протеста против рейдов в американских городах прошли многотысячные акции протеста — причем и там, где рейды не планируются, например, в Фениксе, штат Аризона.

При этом, в некоторых районах рейды начались уже в субботу — так, иммиграционная полиция провела несколько арестов в Бруклине в Нью-Йорке.



Последний раз массовой депортации эмигранты в США подверглись в 30х годах прошлого века в рамках программы «мексиканской репатриации». Тогда из страны было выслано от 400,000 до двух миллионов мексиканцев, включая тех, у кого были американские паспорта. Так американское правительство боролось с безработицей в результате Великой Депрессии.