Хабаровский полицейский сбил троих человек на пешеходном переходе

Один из них скончался, еще двое были доставлены в больницу.

Наезд произошел, когда в Хабаровске была глубокая ночь. Сотрудник патрульно-постовой службы, чье имя не уточняется, находился за рулем служебного УАЗа. У него было дежурство. В это время трое мужчин переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе слева направо, по ходу движения машины. Как пишет интернет-издание «ДВ-Новости», тормозной след автомобиля начинался прямо на «зебре». На опубликованных фотографиях видно, что на капоте в результате наезда осталась сильная вмятина. При этом один из очевидцев, ехавший за полицейским, предположил, что он мог не заметить людей. По его словам, после случившегося водитель кричал и хватался за голову, пытался помочь, а затем вызвал скорую и своих коллег. Очевидец также утверждает, что УАЗ полицейского ехал без проблесковых маячков и сирены, с примерной скоростью в 60 км/ч. В МВД, в свою очередь, сообщили о начале служебной проверки. Там пообещали уволить сотрудника ППС, если его вина будет доказана. При этом в ведомстве уверяют, что он в момент аварии был трезв.

Следственный комитет завел дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека по неосторожности.