Сразу несколько кандидатов в Мосгордуму от оппозиции планируют сегодня провести встречу в центре Москвы с избирателями. Акция должна начаться менее чем через час в Новопушкинском сквере, в свою очередь, городские власти предупреждают, что считают это несогласованным мероприятием.

Встреча с избирателями понадобилась, поскольку необходимо обсудить нарушения со стороны избирательных комиссий, — сказал «Эху» один из организаторов, глава муниципального района Якиманка Андрей Морев.

Многие кандидаты говорят, что избирательные комиссии предупредили их о большом количестве признанных недействительными подписях. Это дает формальное право отказать им в регистрации на выборах.

Официальные отказы в регистрации получили уже несколько кандидатов. У юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь комиссия признала недействительными почти 15 процентов собранных подписей в ее поддержку. При этом допустимый брак составляет 10 процентов. Политик Дмитрий Гудков рассказал РБК, что большая часть его отбракованных подписей была отклонена из-за того, что сборщики не указывали в подписных листах район, где живут избиратели. Он также опубликовал фотографии того, как эксперты, проверявшие подписи, вводили ошибочные данные избирателей – по мнению Гудкова, намеренно. Небольшое превышение доли бракованных подписей было зафиксировано и у Ильи Яшина. Поводом для отказа члену СПЧ Андрею Бабушкину стал неверный номер избирательного счета на большинстве подписных листов. Наконец, часть подписей в поддержку еще одного кандидата Константина Янкаускаса вовсе пропала из избиркома.

Один из кандидатов, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, в знак протеста объявила голодовку.

В свою очередь, председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сказал сегодня, что в регистрации отказывают не только оппозиционным, но и про-властным кандидатам. Окончательные решения будут приниматься уже во вторник. У тех, кому отказали, по словам Горбунова, есть право обратиться в суд.