В Гонконге вновь проходит многотысячная демонстрация

Правда, в этот раз не в центре города, а в одном из районов на окраине. Ее участники выступают против городского руководства. Уже больше месяца в автономии не прекращаются протесты оппозиции. Жители города поначалу выходили в связи с планами администрации принять закон о выдаче гонконгцев китайским властям. Участники манифестации, число которых доходило до миллиона и больше, считают это покушением на права автономии. На фоне протестов городские власти отказались от принятия спорного законопроекта.