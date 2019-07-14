Россия отказалась обсуждать с Японией возможность передачи ей двух островов Южно-Курильской гряды

Одной из причин такого решения стала обеспокоенность Москвы тесными связями Японии и США, — утверждает японское агентство Киода. Кроме того, по словам источника, близкого к переговорному процессу, российское руководство опасается, что компромисс Токио может негативно сказаться на уровне поддержки власти со стороны россиян. Между двумя странами уже почти 75 лет нету мирного договора. Недавно президент Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры. Япония рассчитывает на ряд территориальных уступок со стороны соседа.