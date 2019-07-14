Чиновники в Томской области передумали и запретили согласованную акцию сексуальных меньшинств

Она планировалась в конце июля.

В городском округе Стрежевой нет места, где можно было бы провести марш в защиту прав ЛГБТ-сообщества, — уверяют в местной администрации. В официальном уведомлении сказано, что из-за плотной застройки города, нельзя найти улицу, где и участники акции были бы в безопасности, и дети были бы ограждены от гей-пропаганды.

При этом, речь идет уже о втором письме из мэрии. Еще в пятницу чиновники сами предложили организатору провести шествие на оговоренном месте с восьми до десяти часов вечера 24 июля. В их же уведомлении, сказано, что в этом месте есть приемлемые условия для марша. Но сегодня утром пришло дополнение к их первому сообщению. В нем чиновники уверяют, что в первый раз не обратили внимания на Центр социальной помощи семье и детям, который расположен недалеко от места проведения марша. Другого места мэрия организаторам не предложила.

Если бы администрация не поменяла своего мнения, это могла бы быть первая согласованная ЛГБТ-акция в России.