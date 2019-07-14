Окружные избиркомы забраковали подписи в поддержку как оппозиционных, так и про-властных кандидатов

Об этом сегодня сказал глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Он добавил, что окончательные решения о регистрации либо в отказе регистрации будут приниматься уже во вторник. У кандидатов, которые не согласны, есть право обратиться в суд, — добавил Горбунов. Ранее сразу несколько участников выборов в Мосгордуму от оппозиции рассказали, что по их информации комиссии признали недействительными больше допустимого количества подписей и поэтому им откажут в регистрации. Кандидаты добавили, что сегодня собираются провести в центре Москвы встречу с избирателями по этому поводу. Власти предупредили, что будут считать это неразрешенной акцией.