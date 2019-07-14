Британские спецслужбы нашли подозреваемого в утечке писем посла Великобритании в США

Утверждается, что иностранные хакеры не имели отношения к инциденту.

Личность человека, из-за которого переписка британского посла Кима Даррока стала достоянием общественности, уже установлена – это был некто, имеющий доступ к архивным данным. О ходе расследования рассказали источники газеты The Sunday Times, но имя подозреваемого они не назвали. Следов взлома со стороны иностранных хакеров обнаружено не было.

Публикация выдержек из писем Даррока в британских СМИ вызвала большой международный скандал и уже привела к отставке дипломата. В частности, британский посол резко отзывался о президенте США Дональде Трампе, называя его неспособным, ненадежным и некомпетентным. Кроме того, в одной из депеш в Лондон Даррок написал, что Трамп решил выйти из «ядерной сделки» с Ираном назло своему предшественнику Бараку Обаме. Посол назвал действия американского лидера «актом дипломатического вандализма».

После публикации писем британского посла Трамп написал в твиттере, что его администрация больше не будет иметь дел с Дарроком.