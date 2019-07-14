При этом света там нет лишь в трех пятиэтажных домах, где живет 110 человек. Областная администрация рассчитывает к середине следующей недели восстановить защитную дамбу, которая не спасла город от сильного наводнения. Иркутская область пережила один из самых сильных за последнее время паводков в конце прошлого и начале нынешнего месяца. По официальным данным, погибли более двадцати человек, еще девять числятся пропавшими без вести. Пострадали больше десяти тысяч жилых домов.