Ветеринарные управления сразу нескольких российских регионов скрывают вспышки болезни животных

Это негативно сказывается на развитии всей сельскохозяйственной отрасли, — говорят в Россельхознадзоре. Ведомство подвергло критики службы Волгоградской области, на Кубани и на Ставрополье. Местные инспекции, как говорят в Москве, допускают серьезные нарушения при ликвидации вспышек опасных болезней животных и не ведут должным образом их профилактику. Сложная ситуация в сельском хозяйстве наблюдается в связи со вспышкой африканской чумы свиней.