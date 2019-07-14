Мосгоризбирком признал недействительными более семисот подписей в поддержку кандидата Любови Соболь

Это доля выше допустимого количества и может стать основанием для отказа в регистрации, — сказали в комиссии агентстве a href=http://ria.ru/>РИА. Чаще всего причиной становились: несоответствие информации в паспортных данных, адрес фактического проживания избирателя или ошибка в его фамилии, — добавили в избиркоме. Сама Любовь Соболь уже, тем временем, объявила голодовку в знак протеста против действий комиссии. Ранее зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сказал, что по его сведениям в 43-ем округе, где баллотируется Соболь, откажут в регистрации всем самовыдвиженцам.