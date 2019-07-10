В комитете по культуре Санкт-Петербурга потребовали справку о том, что Борис Стругацкий был писателем. Чиновники этого учреждения готовы согласовать установку мемориальной доски, если будет предоставлен соответствующий документ. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Заксобрания Санкт-Петербурга член фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

По его словам, на протяжении длительного времени он занимается установкой мемориальной доски Борису Натановичу Стругацкому на доме 4 по улице Победы в Петербурге, где он много лет жил.

«Комитет культуры у нас просит две справки: одна о том, что он действительно был прописан в этом доме, а вторая, что он был писатель. В этот момент мы слегка оторопели. Нам казалось, что это общеизвестный факт не только для российской, но и для мировой литературы. В Союзе писателей, когда я туда позвонил, не могли прийти в себя, при этом уверили, что справку, конечно, дадут. И что будут гордиться, потому что, видимо, только благодаря их справке, узнают, что Борис Стругацкий был писателем», — рассказал депутат.

По словам Б.Вишневского, такой «бюрократический абсурд и невежество» не лучшим образом характеризуют комитет по культуре Санкт-Петербурга.