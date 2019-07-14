США могут уже на следующей неделе объявить о санкциях против Турции из-за покупки российских установок С-400

По некоторым данным, в Штатах уже подобрали набор ограничительных мер.

Сотрудники Госдепартамента, Пентагона и Совета нацбезопасности изучали три варианта санкций против Турции различной степени жесткости. Так утверждает источник агентства Bloomberg. Он не уточнил, какой из пакетов был выбран, насколько он масштабен и какие сферы затронет. Вместе с тем собеседник агентства уверяет, что объявление об ограничениях из-за покупки Анкарой зенитных ракетных систем С-400 последует ближе к концу следующей недели. По его словам, США не хотят, чтобы это совпало с трехлетней годовщиной неудавшейся попытки военного переворота в Турции. В противном случае, отметил источник, может сложиться впечатление, что Вашингтон поддерживает путчистов. Штаты ранее неоднократно грозили Анкаре санкциями за приобретение российских установок С-400. Речь шла, в том числе, об отказе США продавать Турции новейший американский истребитель-бомбардировщик F-35.

Тем временем турецкое агентство «Анадолу» сообщило о прибытии шестого самолета с компонентами С-400