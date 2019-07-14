Несколько кандидатов от оппозиции на выборах в МГД планируют провести сегодня встречу с избирателями в центре столицы

Они хотят обсудить вероятный отказ в регистрации большому количеству независимых участников выборов. Городские власти и прокуратура предупреждают, что будут считать это мероприятие неразрешенной акцией с соответствующими негативными последствиями. Сами кандидаты настаивают, что имеют право на такой формат встреч с людьми.

В Мосгоризбиркоме накануне говорили, что пока официально отказано лишь четырем самовыдвиженцам.