В Москве сегодня пройдут пикеты жителей общежития Минобороны

В Москве сегодня пройдут пикеты бывших и действующих сотрудников Минобороны, которых принудительно выселяют из общежития. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Совета муниципального округа «Хамовники» Александра Парушина.

«В Москве сегодня пройдут пикеты жителей общежития «красной профессуры» у здания Министерства обороны. Мы в разных местах проводим такие пикеты. Всем депутатским корпусом мы поддерживаем жителей этого общежития», — рассказала она.

По словам А.Парушиной, людей выселяют на улицу из единственного жилья, несмотря на наличие документов, подтверждающих право пользования выделенными еще в советские годы квартирами и комнатами.

«У кого-то есть решение суда о не выселении, и, тем не менее, их с такими документами выселяют. И никакой альтернативы им не предлагают, им не дают ничего, никакого жилья взамен, просто — освободите помещение, идите на улицу», — отметила депутат.

В январе 2019 года постановление с требованием освободить занимаемые жилые помещения были вручены 54 семьям, проживающим в доме по вышеуказанному адресу.

По словам А.Парушиной, сам процесс выселение проходит со множеством нарушений — людей не предупреждали ни о судебных заседаниях, ни о сроках выселения. Появление приставов накануне вечером, которое больше напоминало рейдерский захват, стало для всех неожиданностью.



«В общежитие приехали сотрудники ЧОП. Приставы стояли, наблюдали со стороны. С жильцами обращались очень грубо. К депутатам, адвокатам и правозащитникам применялась даже физическая сила», — рассказывает она.

А.Парушина добавила, что, несмотря на то, что история длится вот уже несколько месяцев, до сих пор нет определенности и в том, кому принадлежит само здание.

Пикет жильцов общежития состоится в воскресенье 14 июля в 12.00 (мск) у здания Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной, дом 22.