Власти Петербурга потребовали справку о том, что Борис Стругацкий был писателем для установки мемориальной доски. Об этом в своем блоге на сайте «Эха» пишет депутат Заксобрания города, член фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Он рассказал, что уже есть эскиз мемориальной доски, выбрано место, практически решен вопрос с оплатой изготовления, а справку затребовали в городском комитете по культуре. Мемориальную доску хотят повесить на доме, где жил Борис Стругацкий.