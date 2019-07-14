Должность премьер-министра появится на Кубе впервые за 40 с лишним лет

Национальная ассамблея народной власти республики одобрила поправки в избирательное законодательство. Со следующих выборов численность парламента сократится с 605 до 474 депутатов, депутаты смогут занимать свои посты не более двух пятилетних сроков. Ранее на острове вступила в силу новая конституция. В ней говорится о частичном признании частной собственности. При этом компартия остается единственной законной политической силой.