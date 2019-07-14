Компания Airbus отозвала тираж книги, которая посвящена ее пятидесятилетию

Это произошло из-за главы о расследовании обвинений во взяточничестве и коррупции, — передает американское агентство Bloomberg. Топ-менеджеры Airbus опасаются, что публикация может повлиять на следствие, которое ведут власти Франции и Великобритании, однако, в пресс-службе авиастроительной корпорации сказали агентству Reuters, что решение отозвать книгу и уголовное дело никак не связаны. Airbus подозревают в нарушении антимонопольного законодательства при получении заказов на поставку самолетов.