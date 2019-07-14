Хабаровский полицейский сбил троих человек на нерегулируемом пешеходном переходе, один из пострадавших скончался
Хабаровский полицейский сбил троих человек на нерегулируемом пешеходном переходе, один из пострадавших скончался. Инцидент произошел минувшей ночью, сотрудник МВД находился при исполнении служебных обязанностей, — сказали в региональном правлении ведомства. Там подчеркнули, что их коллега был трезв, однако, если проверка докажет его вину, его ждет увольнение, а непосредственных руководителей – строгая дисциплинарная ответственность.