Хабаровский полицейский сбил троих человек на нерегулируемом пешеходном переходе, один из пострадавших скончался. Инцидент произошел минувшей ночью, сотрудник МВД находился при исполнении служебных обязанностей, — сказали в региональном правлении ведомства. Там подчеркнули, что их коллега был трезв, однако, если проверка докажет его вину, его ждет увольнение, а непосредственных руководителей – строгая дисциплинарная ответственность.