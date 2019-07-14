Британские следователи нашли подозреваемого в утечке писем посла в Вашингтоне Кима Даррока

У подозреваемого был доступ к архивным материалам, — пишет газета Sunday Times со ссылкой на свои источники. Это точно не была утечка в результате взлома хакеров, — считают в британской разведке. Ранее глава дипмиссии в США объявил о досрочном уходе в отставку. Как писала пресса, в попавших журналистам документах Даррок резко критиковал американского президента Дональда Трампа. Белый дом в ответ объявил, что не будет взаимодействовать с послом.