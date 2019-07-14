Bloomberg: Власти США уже на следующей неделе могут объявить о санкциях против Турции из-за покупки С-400

Американские власти уже на следующей неделе могут объявить о санкциях против Турции из-за покупки Анкарой российской системы ПВО. Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, Вашингтон выбирал между тремя вариантами разной степени жесткости, но пока не ясно, на каком остановился. Ранее Штаты предупреждали о последствиях за покупку комплексов С-400. Кроме того, Белый дом приостановил поставку Анкаре истребителей-бомбардировщиков Ф-35. Между тем, на этой неделе Турция получила первые партии российской системы ПВО.