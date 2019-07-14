Ряд независимых кандидатов объявили о том, что Мосгоризбирком может их снять с выборов с Мосгордуму

Территориальные комиссии выдали им результаты проверки собранных подписей, в которых были обнаружены большое количество брака.

Оппозиционные кандидаты говорят о попытках властей намеренно отбраковать их подписи. Так, политик Дмитрий Гудков, планировавший избираться в 5-м округе, сообщил, что у него насчитали более 18% брака при допустимом пороге в 10%. При этом он опубликовал фотографии того, как ошибочно вводили данные подписавшихся за него избирателей – с пропущенными или измененными буквами. Например, «Генова Мария Михайлович» или «Реморова Надежда Афанасьева». Идущая на выборы в 43-м округе юрист ФБК Любовь Соболь, в свою очередь, указала, что у нее обнаружено 15% брака. Она считает, что ее пытаются снять по политическим мотивам, и объявила голодовку. Также о будущих отказах в регистрации сообщили директор ФБК Иван Жданов – он жалуется на произвольное отбраковывание подписей экспертами — и глава муниципалитета Красносельского района Илья Яшин. Все они объявили о том, что проведут сегодня «встречу с избирателями». Столичные власти, впрочем, считают ее несанкционированной акцией.

Официально Мосгоризбирком подтвердил снятие с выборов в Мосгордуму только четырех самовыдвиженцев.